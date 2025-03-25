Mourinho 'kendisini durduramam' demişti... Cenk Tosun'un transferini iptal etti!

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Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi iptal oldu.

Sezon başında imza attığı sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorluk çeken Cenk Tosun, Japon Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı.

MOURINHO KALMASINI İSTEDİ

Milli futbolcu takımdan ayrılacağı için Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Edin Dzeko'nun Bosna Hersek'in Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta burnu kırılmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi.

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"KENDİSİNİ DURDURAMAM DEMİŞTİ"

Teknik Direktör Jose Mourinho, Samsunspor ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Cenk Tosun için "Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam." ifadelerini kullanmıştı.

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BU SEZON CENK TOSUN

Bu sezon sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 17 maçta sırtına geçiren Cenk Tosun, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol attı, 1'de asist yaptı.