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Mourinho kare asını arıyor! Transferde Osimhen etkisi hedefi

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Mourinho
Mourinho kare asını arıyor Transferde Osimhen etkisi hedefi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00

Daha güçlü ve daha hızlı bir Fenerbahçe için yönetimden istediği takviyeleri belli oldu.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç’un istikrar için devam etmek istediği Jose Mourinho, yeni sezonda daha güçlü ve daha hızlı bir takım yaratmak için hazırlayıp yönetime sunduğu raporda Avrupa çapında oyunculardan oluşacak dört transfer istedi.

Portekizli teknik adamın takıma kaleci, santrfor, sol kanat ve orta sahaya lider özellikli takviye yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde TRT Spor’da yaptığı açıklamada takımdaki en büyük eksiklik olarak ‘hız’ı gördüğünü belirtirken Skriniar kalitesinde dört üst seviye oyuncu alacaklarını ifade etmişti.

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Gelecek kaleci tartışılmayacak

Yeni sezon öncesi Dominik Livakovic’le muhtemel bir yol ayrımının yaşanması beklenirken kalitesi ve vereceği katkı tartışılmayacak bir kaleci alınacak. Yönetim bunun için Fenerbahçe’nin kalesini dünya markası bir isme emanet etmek için çalışmalara başladı.

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Mourinho’nun 2024-25 sezonunda takımda gördüğü eksiklerin başında orta sahada etkili paslarla oyunu domine edecek bir ismin yokluğu geliyor. Portekizli çalıştırıcının bu isteği akıllara taraftarın ve camianın unutamadığı Oğuz Çetin ile Alex de Souza’nın etkisi yaratacak bir ismi getirirken yönetimin çok önemli isimlerle temas halinde olduğu bilgisi edinildi.

Cazip bir teklifte En-Nesyri de gidebilir

Dzeko’nun takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe’de Osimhen etkisi yaratacak süper bir golcü alınacak. Cenk Tosun’la ayrılık için masaya oturulacak, En-Nesyri’ye cazip teklifler gelirse yol ayrımı ihtimali oluşacak, bu durumda iki golcü transfer edilecek.

Mourinho kare asını arıyor Transferde Osimhen etkisi hedefi

Takımda kiralık olarak oynayan Allan Saint-Maximin’le sözleşme yenilenmeyecek ve sol kanata hızlı ve istikrarlı ünlü bir isim transfer edilecek. Bu transfer için de adı sır gibi saklanan bir isimle anlaşmanın sağlandığı, sezonun bitmesiyle birlikte imzanın atılacağı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Mourinho

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