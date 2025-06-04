Fenerbahçe'de Mourinho kararı verildi! Sarı-lacivertlilerde köklü değişim kapıda

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Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından gözler Jose Mourinho’ya dönerken sarı lacivertli yönetimin Portekizli teknik adamla devam etme konusunda en ufak bir tereddütü yok. Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetimi, ilk kez aynı teknik adamla iki yıl üst üste çalışarak istikrarla birlikte başarıya ulaşmakta kararlı. Koç daha önce canlı yayında “Mourinho’nun başardıklarını kimse inkâr edemez. Avrupa şampiyonluğu da var. Mourinho, Mourinho’dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaktır” diyerek de devam kararını net olarak ifade etmişti.

Efsaneler de kulübede olacak

Ancak Portekizli teknik adam ile devam edilse de teknik ekibinde değişikliği gidilecek. Sarı lacivertli yönetim de yeni sezon öncesinde Portekizli teknik adamın yardımcıları arasına sevilen eski bir Fenerbahçe futbolcusunu monte etmenin yararlı olacağını düşüncesinde. Mourinho’ya herhangi bir dayatma yapmadan, bu isteklerini belirten Fenerbahçe yönetimi Portekizli teknik adamdan da olum yanıt gelmesinin ardından bu konuda arayışlarını başlattı. Sarı lacivertlilerin kulübesinde yer alacak efsaneler arasında Tuncay Şanlı ile Gökhan Gönül’ün isimleri öne çıkıyor. Yine Mert Nobre de adaylar içinde yer alıyor.

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Manchester United ekibi geliyor

Mourinho da bu yıl aralarında sorun yaşandığı bilinen kendi ekibinden 4 ismin ayrılmasını isterken sarı lacivertliler Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile vedalaşacak. Portekizli teknik adamın bu yıl çalıştığı teknik ekibin birinci tercihi olmadığı öğrenilirken, yerlerine Jose Mourinho’nun Manchester United’da birlikte çalıştığı iki ismi teknik heyete monte edilecek. Mourinho’nun uzun yıllar yardımcılığını yapan Rui Faria ile yine Portekizli teknik adamla Real Madrid ve Manchester United’da birlikte çalışan Carlos Lalin’in Fenerbahçe’de göreve başlaması bekleniyor.