Mourinho, Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkıyor! Fenerbahçe-Lugano iddaa oranları, muhtemel 11'ler, hakem istatistikleri...

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FENERBAHÇE

İsmail Kartal sonrası Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı ilk resmi maçı İsviçre'de 4-3 kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezona kıyasla ilk 11'de yeni hiçbir isim yoktu; sonradan oyuna girenler arasındaki tek yeni transfer Cenk Tosun'du.

Sarı-lacivertli ekipte bir diğer yeni transfer Oğuz Aydın süre almadı.

Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

Mourinho son basın toplantısında Fransız kanat oyuncusunun 90 dakika oynayacak kadar hazır olmadığını ama yine de maç kadrosunda olacağını belirtti.

Fenerbahçe ilk maça kıyasla sol bekte Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu, orta alanda Rade Krunic yerine İsmail Yüksek'le maça başlayabilir.

Oğuz Aydın ile Ryan Kent arasındaki (sol kanat) tercih maç saati netlik kazanacak.

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En ileride Edin Dzeko, sağ kanatta (geçen sezon sol kanatta izlemiştik) Dusna Tadic, merkezde "Fred & Sebastian Szymanski" forma giyecek.

LUGANO

İsviçre Süper Ligi'nde sezona 2'de 2 ile başlayan Lugano'da ise geçtiğimiz sezon 10 gol atan Shkelqim Vladi sakat.

İlk maçta sonradan oyuna giren Kacper Przybylko, ligdeki 2 maçta da tabela yaptı; bu kez ilk 11'de olabilir.

TD Mattia Croci-Torti, ligdeki Basel maçına Martim Marques (sol bek) ve Zachary Brault-Guillard (sağ bek) başladı; Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta Milton Valenzuela (sol bek) ile Mattia Zanotti'yi (sağ bek) tercih etmişti ve Valenzuela gol de atmıştı.

Orta sahadan Uran Bislimi ve Ousmane Doumbia da Fenerbahçe'ye karşı ilk 11 olup, Basel maçında yedekte maça başlayanlardan...

Croci-Torti basın toplantısında; "Rövanşa iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz..." dedi.

Her türlü tek farklı Lugano galibiyeti eşleşmeyi uzatmaya götürecek. Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinde turu geçen Lille ile mücadele edecek.

"Fenerbahçe - Lugano" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 11 iç saha maçının 10'unu kazandı! (1M)

- Lugano geçen sezon İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti. O maçtan önce Avrupa'da çıktığı 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.

- Maçın İngiliz hakemi Robert Jones, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada düdük çalmıştı. (163 sarı kart - 5 kırmızı kart - 9 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%33'lük kesim sarı-lacivertli takımın İsviçre'de olduğu gibi Kadıköy'de de (90 dakika içinde) kazanmasını bekliyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Hull City-Fenerbahçe hazırlık maçı için İstanbul'a gelen Abdülkadir Ömür, Spor Arena YouTube kanalımıza konuk oldu...