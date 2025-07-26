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Mourinho, Juventus'un yıldızını çok istiyor! Transfer için plan hazır

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#Fenerbahçe#Juventus#Transfer
Mourinho, Juventusun yıldızını çok istiyor Transfer için plan hazır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 09:38

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için Serie A devi Juventus'un yıldızına yöneldi. Sarı-Lacivertliler, kiralama ve satın alma opsiyonlu teklif için hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun da Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı.

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta saha için dünyaca tanınan bir yıldız arayışını sürdürüyor.

Hakan Çalhanoğlu ve Yves Bissouma hamlelerinden sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, gözünü şimdi Juventus’un Brezilyalı oyuncusuna çevirdi.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor’un planlarında yer almayan 27 yaşındaki Luiz’in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi’nin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler’in, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp ardından satın alma opsiyonuyla bonservisini alma hedefinde olduğu öğrenildi.

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PLAN HAZIR...

Bu kritik transferde süreci bizzat yönetecek isim yine futbol sirektörü Devin Özek olacak. Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde olduğu gibi tüm görüşmeleri yürütecek olan Özek’in önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek Juventus’un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Transferin kilit rollerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho’ya düşecek. Portekizli çalıştırıcının Douglas Luiz ile birebir görüşme yaparak, takım içerisindeki rolünü ve projelerini anlatacağı, böylece oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmak için devreye gireceği ifade ediliyor.

Luiz, Temmuz 2024 tarihinde 51.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan, Juventus'un yolunu tutmuştu.

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#Fenerbahçe#Juventus#Transfer

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