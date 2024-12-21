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Mourinho, İstanbul'dan ayrılıyor! Gidiş sebebi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinho, İstanbuldan ayrılıyor Gidiş sebebi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 18:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrılacak.

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Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, operasyon için İstanbul'dan ayrılacak.

Sarı lacivertli takımın teknik patronu Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.

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MOURINHO 1 HAFTA İZİN VERDİ

Mourinho, Süper Lig'de Eyüpspor maçının ardından oyuncularına 1 hafta izin verirken yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe, 1 haftalık iznin ardından Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

LİGE 2 HAFTALIK ARA 

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından lige 2 hafta ara verilecek ve ikinci yarı 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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