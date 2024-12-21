Mourinho, İstanbul'dan ayrılıyor! Gidiş sebebi belli oldu

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Fenerbahçe'de son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, operasyon için İstanbul'dan ayrılacak.

Sarı lacivertli takımın teknik patronu Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.

MOURINHO 1 HAFTA İZİN VERDİ

Mourinho, Süper Lig'de Eyüpspor maçının ardından oyuncularına 1 hafta izin verirken yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe, 1 haftalık iznin ardından Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

LİGE 2 HAFTALIK ARA

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından lige 2 hafta ara verilecek ve ikinci yarı 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak.