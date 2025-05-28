Mourinho ile futbolcuların bağı koptu!

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Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe önceki gün deplasmanda küme düşen Hatayspor’a 4-2 yenilerek sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala camiaya ve taraftarlara büyük bir şok daha yaşattı. Kulüp tarihinde ilk kez küme düşen bir takımdan 4 gol yiyerek bir ilke daha imza atan sarı lacivertlilerde şu an en çok konuşulan konu; takımın şampiyonluk yarışından kopmasının ardından Samandıra’da teknik direktör Jose Mourinho ile sarı lacivertli futbolcular arasında sevgi bağının da kopmuş olması.

Başkan istikrar için ‘devam’ dedi ama...

Saha sonuçlarındaki başarısızlığın ardından Samandıra’daki mutlu futbolcu sayısı yok dönecek kadar azaldı. Bu durum da Hatay maçında futbolcuların vücut dillerinden net olarak görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT’de katıldığı canlı yayında devam edeceği ifade etse de yönetimin Jose Mourinho’yu en az hasarla yollamanın formülünü aradığı sık sık konuşuluyor. Başarısız saha sonuçları ve derbilerde sıfır çekmesi nedeniyle yeni sezon için camiaya umut veremeyen Mourinho ile ayrılık kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor.

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Tazminat almak için strateji mi?

Hatay maçının ardından “Başkan bana güveniyor, birkaç hafta önce kalmamı istedi” açıklamaları da Portekizli teknik adamın tazminatını almak hedefiyle yürüttüğü stratejinin bir parçası olarak yorumlandı. Yönetim ile Mourinho arasındaki iyi ilişkiler de zedelenirken, Fenerbahçe için tarihi değer taşıyan ve şampiyonluğun kazanıldığı EuroLeague Final-Four’una Portekizli hocanın götürülmemesinin de bu durumdan kaynaklandığı kulislerde dile getiriliyor. Muhalefet kanadının yorumu ise yönetimin Mourinho ile çalışmayı başaramadığı şeklinde.