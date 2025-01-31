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Mourinho ikna etti, Mimovic imzaya geliyor

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#FENERBAHÇE#Mimovic#Jose Mourinho
Mourinho ikna etti, Mimovic imzaya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 07:00

St. Etienne’in resmi teklifte bulunduğu, Watford ve Brighton’ın da ilgilendiği Sırp futbolcu, Mourinho’nun kendisine, “Seni as futbolcu olarak düşünüyorum” deyince F.Bahçe’yi seçti.

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FENERBAHÇE, kendisi ve kulübü ile kesin anlaşmaya vardığı Kızılyıldız’ın sağ beki Ognjen Mimovic’i İstanbul’a davet etti. Bugün gelmesi beklenen Sırp futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak. Fransa’dan Saint Etienne, Mimovic için Kızılyıldız’a resmi teklifte bulunurken, İngiltere’den Brighton ve Watford kulüpleri de 20 yaşındaki Sırp sağ bekle ilgileniyordu.

HOCASI RESMEN AÇIKLADI

HANGi takımı tercih edeceği merakla beklenen Mimovic, teknik direktör Jose Mourinho ile FaceTime üzerinden yaptığı görüşme sonucunda Fenerbahçe’yi seçti. Mourinho’nun bu görüşmede genç futbolcuya, “Seni yedek değil as futbolcu olarak düşünüyorum” dediği öğrenildi. Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic, Mimovic’in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mimovic büyük bir kulübe, büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor ve onu bizzat Mourinho istedi. Mourinho’nun onu aramasından onur duydum, bu hepimiz için çok şey ifade ediyor ve bir teşvik” dedi.

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#FENERBAHÇE#Mimovic#Jose Mourinho

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