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Mourinho için flaş iddia: 'Ön anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'den ayrılıyor!' Portekiz Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Portekiz Milli Takımı
Mourinho için flaş iddia: Ön anlaşma sağlandı, Fenerbahçeden ayrılıyor Portekiz Futbol Federasyonundan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 12:23

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığı iddia edildi. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Mourinho iddialarıyla alakalı bir açıklama geldi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de son dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan teknik direktör Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonrasında Uluslar Ligi finalleri sonrasında Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmek için ön anlaşma sağladı.

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PORTEKİZ TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYOR!

Portekiz tazminat ödemek istemediği için Mourinho, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılmak istiyor.

ALİ KOÇ, 'KONTRATI KIRARSA NE OLACAĞI KONTRATTA YAZILIDIR' DEMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Mourinho için Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Tango iki kişi ile yapılır. Sadece bizim devam etmesini arzu etmemiz onun devam etmesi için yeterli değildir. Gitmek istediği zaman da mukavelede her şey net şekilde yazılıdır. Biz kontratı kırarsak ne olacağı, Mourinho kontratı kırarsa ne olacağı kontratta yazılıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Mourinho için flaş iddia: Ön anlaşma sağlandı, Fenerbahçeden ayrılıyor Portekiz Futbol Federasyonundan açıklama geldi

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YALANLAMA GELDİ

Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığı ile ilgili haberleri yalanladı.Record'a konuşan federasyondan bir yetkili herhangi bir teknik direktörle temas kurulmadığını ve Roberto Martínez ile olan sözleşmenin 2026 yılına kadar geçerli olduğunu vurguladı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan Mourinho; 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Portekiz Milli Takımı

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