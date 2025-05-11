×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho hiçbir 11'i beğenmedi, hepsini değiştirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig
Mourinho hiçbir 11i beğenmedi, hepsini değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son 6 maçın 11'lerinde 29 oyuncu değiştirdi.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’na erken veda eden, Süper Lig’deki şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe’nin bu sezon en çok öne çıkan özelliği kadro ve sistem istikrarsızlığı oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig’de oynanan 33 maçın 31’inde farklı 11’ler kullanmayı tercih ederken, savunmayı bazen 4’lü bazen 3’lü oynattı. Bu konudaki eleştirilere rağmen bildiği yoldan şaşmayan Portekizli çalıştırıcı, bir önceki karşılaşmada kazanmış olsa bile 11’ini değiştirmekten vazgeçmedi. Nitekim şampiyonluk yarışında belirleyici olan son 6 karşılaşmanın tamamına farklı kadrolarla çıktı ve ilk 11’lerde 29 oyuncu değiştirdi. Kanarya bu maçların 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı, diğerini kaybetti; topladığı 13 puana karşılık 5 puan kaybetti.

Haberin Devamı

Mourinho hiçbir 11i beğenmedi, hepsini değiştirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!