Mourinho hiçbir 11'i beğenmedi, hepsini değiştirdi!

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Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’na erken veda eden, Süper Lig’deki şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe’nin bu sezon en çok öne çıkan özelliği kadro ve sistem istikrarsızlığı oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig’de oynanan 33 maçın 31’inde farklı 11’ler kullanmayı tercih ederken, savunmayı bazen 4’lü bazen 3’lü oynattı. Bu konudaki eleştirilere rağmen bildiği yoldan şaşmayan Portekizli çalıştırıcı, bir önceki karşılaşmada kazanmış olsa bile 11’ini değiştirmekten vazgeçmedi. Nitekim şampiyonluk yarışında belirleyici olan son 6 karşılaşmanın tamamına farklı kadrolarla çıktı ve ilk 11’lerde 29 oyuncu değiştirdi. Kanarya bu maçların 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı, diğerini kaybetti; topladığı 13 puana karşılık 5 puan kaybetti.

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