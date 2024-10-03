Mourinho: Her puan pozitiftir ama kazanmayı denemek zorundayız

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente karşılaşması öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

Yeni formatta her puanın önemli olduğunu belirten Mourinho, "Bugün kazanmayı umuyorum. 1 puan da puandır. Bu yeni formatta, her puan pozitiftir ama bizler kazanmayı denemek zorundayız. Mükemmele yakın olmak zorundayız. Rakibimiz çok iyi. Ön bölgede opsiyonları var. Savunmada çok sertler, gol yemiyorlar. İyi oynamak zorundayız." diye konuştu.

Sakat oyunculara dair konuşan Portekizli teknik adam, "Çağlar Söyüncü farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Oyun kurulumda iyi, hatlar arasındaki oyuncuları tutmakta iyi. Teknik olarak Becao ve Djiku'dan farklı. Becao ve Djiku da iyi oyuncular. Tecrübeli oyuncular, savunma yapmayı iyi biliyorlar. Birlikte oynamayı biliyorlar. Onları da biliyorum. Kulübede Samet, Yusuf var. Listede olmayan oyuncular da var. Bright cezalı, Çağlar sakat, bu biraz sıkıntı ama elimizdeki oyunculara inanıyoruz." dedi.