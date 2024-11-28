Mourinho: Gülünecek bir durumdayız

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Portekizli teknik adam maç öncesi düzenlediği basın toplantısında “Kısıtlı bir kadro ile sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular her şeylerini verecekler, eminim” diye konuştu.

KOLAYCA ŞAMPiYON OLURLAR

Slavıa’dan övgüyle bahseden Mourinho “Her geçen gün daha iyiye gidiyorlar, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zemin iyi gözüküyor. İyi bir maç için bütün şartlar yerinde” dedi.