Mourinho getirdi Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte teklif yapacak takım

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun yardımcı antrenörlerinden memnun olmadığı ve kadroyu değiştirmek istediği bilinirken, konuya ilişkin İtalyan basını önemli bir haberi yazdı.

Sarı lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Mourinho’ya ilişkin Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam etmek istediğini ifade etmişti.

Bu bağlamda Fenerbahçe’nin yaz kampı da belli olmuş ve sarı lacivertlilerin Portekiz’de yeni sezon hazırlıklarını yapacağı aktarılmıştı.

Haberin Devamı

YARDIMCI HOCALAR DEĞİŞEBİLİR

Bununla beraber Fenerbahçe’de Mourinho’nun yardımcılarıyla yolların ayrılacağı ifade edilirken, bu isimlerin arasında yer alan Salvatori Foti’ye teklif geleceği yazıldı.

BARI ONU İSTİYOR

Çizme medyasında aktarılan bilgilere göre Foti, İtalya Serie B takımı Bari’nin ilgisini çekiyor. Haberde, Foti’nin Mourinho’nun sağ kolu olduğu ve Roma’da da beraber çalıştığı aktarıldı.

Bari cephesinde Foti’nin genç ve uluslararası kariyere sahip olması olumlu olarak karşılanıyor.