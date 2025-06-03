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Mourinho getirdi Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte teklif yapacak takım

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Salvatore Foti
Mourinho getirdi Fenerbahçeden ayrılıyor İşte teklif yapacak takım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 14:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti’ye dair İtalyan basınında önemli bir habere yer verildi. Fenerbahçe’den ayrılığı henüz resmileşmeyen Foti’nin Çizme ekibine teknik direktör olarak gideceği iddia edildi. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun yardımcı antrenörlerinden memnun olmadığı ve kadroyu değiştirmek istediği bilinirken, konuya ilişkin İtalyan basını önemli bir haberi yazdı.

Mourinho getirdi Fenerbahçeden ayrılıyor İşte teklif yapacak takım

Sarı lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Mourinho’ya ilişkin Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam etmek istediğini ifade etmişti.

Mourinho getirdi Fenerbahçeden ayrılıyor İşte teklif yapacak takım

Bu bağlamda Fenerbahçe’nin yaz kampı da belli olmuş ve sarı lacivertlilerin Portekiz’de yeni sezon hazırlıklarını yapacağı aktarılmıştı.

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YARDIMCI HOCALAR DEĞİŞEBİLİR

Bununla beraber Fenerbahçe’de Mourinho’nun yardımcılarıyla yolların ayrılacağı ifade edilirken, bu isimlerin arasında yer alan Salvatori Foti’ye teklif geleceği yazıldı.

Mourinho getirdi Fenerbahçeden ayrılıyor İşte teklif yapacak takım

BARI ONU İSTİYOR

Çizme medyasında aktarılan bilgilere göre Foti, İtalya Serie B takımı Bari’nin ilgisini çekiyor. Haberde, Foti’nin Mourinho’nun sağ kolu olduğu ve Roma’da da beraber çalıştığı aktarıldı.

Bari cephesinde Foti’nin genç ve uluslararası kariyere sahip olması olumlu olarak karşılanıyor.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Salvatore Foti

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