Mourinho geri dönüyor: Anlaşma tamam, imza gelecek hafta! Tazminat bedeli ortaya çıktı

Ağustos ayının son haftasında Fenerbahçe'den ayrılan ve Eylül ayının üçüncü haftasında Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Portekiz devindeki macerası kısa sürdü.

Portekiz Ligi'nde son haftaya namağlup girmesine rağmen 77 puanla 3. sırada giren Benfica ile Mourinho arasındaki ipler kopuyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA REAL MADRID'LE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Correio da Manhao TV'nin haberine göre; Real Madrid, dün akşam itibarıyla Jose Mourinho ile her konuda anlaşmaya vardı.

63 yaşındaki başarılı teknik adam yarın Estoril ile oynanacak son hafta maçında Benfica'nın başında son kez yer alacak. Mourinho önümüzdeki hafta içinde Madrid'e gidecek ve Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak basın karşısına çıkacak.

7 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Record gazetesinin haberine göre; Benfica ile Mourinho arasındaki sözleşmede, sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre için bir çıkış maddesi yer alıyor. Bu maddeyi aktifleştirmek isteyen tarafın, sözleşmenin feshi için karşı tarafa 7 milyon euro tazminat ödemesi gerekiyor.

Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen takımın başına getirdiğinde bu bedeli Benfica'ya ödeyecek.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken 26 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Mourinho, Benfica'nın başında 2.00 puan ortalaması yakaladı.

İLK DÖNEM REAL MADRID PERFORMANSI

Mourinho, 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Eflatun-beyazlı kulüp Mourinho yönetimi altındayken Şampiyonlar Ligi'nde üç sezon üst üste yarı finale yükselmesine rağmen Devler Ligi'ni kazanma başarısı gösterememişti.