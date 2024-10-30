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Mourinho geleceği için net konuştu: Beni 2 yıl Fenerbahçe'den kimse alamaz

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#Fenerbahçe#Mourinho#Futbol
Mourinho geleceği için net konuştu: Beni 2 yıl Fenerbahçeden kimse alamaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceği hakkında çok net konuştu.

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Teknik direktör Mourinho, bir gün İngiltere’ye döneceğini ama, 2 sezon daha F.Bahçe’de kalacağını söyledi.

Sky Sports’a konuşan Portekizli hoca, “Bu sezon ve gelecek sezon kimse beni F.Bahçe’den alamaz. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Burada kazanan dünyanın en iyisi, kaybeden de en kötü takımı gibi gözüküyor” dedi.

YANLIŞTA CEZALANDIRIN

M.United maçında gördüğü kırmızı kart için “yedek kulübesindeki herkes gibi ben de “penaltı, penaltı!” diye bağırıyordum. Hiçbir hakarette bulunmadım ama kırmızı kart gördüm. Bunun asla kazanamayacağım bir savaş olduğunu biliyorum” yorumunu yapan Mourinho, şöyle devam etti: “Özel muamele görmek istemiyorum, dürüst muamele görmek istiyorum. Yani eğer yanlış bir şey yaparsam beni cezalandırın ama yanlış bir şey yapmazsam beni rahat bırakın.”

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#Fenerbahçe#Mourinho#Futbol

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