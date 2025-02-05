Mourinho galibiyetin ardından açıkladı: "Yeni transferi listeye yazmayacağız!"

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

"Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık. Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu."

"ELİMİZDE SADECE SKRINIAR VE ÇAĞLAR VAR"

"Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."

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"DIEGO CARLOS LİSTEDE OLMAYABİLİR"

"Ongjen Mimovic'in Avrupa'da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum. Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum."

"KULÜBÜN YÖNETMESİ ZOR OLAN ŞEYLER VARDI"

"15 yabancımız var. Kadroya 14 yabancı yazıyoruz. Maç kadrosuna 12 yabancı yazıyoruz. Bu yönetilebilir bir durum. Geçtiğimiz günlerde karmaşık günler vardı. Kulübün yönetmesi zor olan şeyler vardı. Maximin'in Napoli'ye transferi 3 kulübü ilgilendiriyordu. Çok karmaşık bir süreçti. Günün sonunda elimizde 15 yabancı oldu. Bir karar vermemiz gerekiyordu. UEFA listesinde de 3 oyuncu yazabiliyoruz."

"SANKİ KADROMA GÜVENMİYOR GİBİ OLURUM"

"Aynı ilk 11'de oynarsam, oynamayanları soracaksınız. Ben böyle bir durum olursa; sanki kadroma güvenmiyor gibi olurum hep aynı 11'le oynarsam. Kaliteli hoca olmanın özelliklerinden biri, kadronuza inanmak ve güvenmektir. Her maçta aynı 11'le oynarsam, takımı ikiye bölmüş olurum. Seçtiklerim ve antrenman, acil durum oyuncuları. Bizler güçlü bir takımız. Kadrodaki herkese güveniyorum. 3 turnuvada oynuyoruz, bu da doğal olarak rotasyon ihtiyacı doğuyor. Çağlar ve Djiku bugün oynadı, Cengiz fırsat yakaladı, İsmail ve Mert de. Bu sayede 4-5 taze oyuncuyu bir sonraki maçta oynatabiliyoruz. Takım içerisinde yer alan her oyuncu takım dinamiklerini, oyunu biliyor. Maçlarda bu tarz değişiklikleri yapacağız."

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"ANDERLECHT MAÇINA YETİŞEMEYECEKLER"

"Mert Müldür ve Livakovic'in Anderlecht'in ilk maçına yetişeceğini sanmıyorum."