Mourinho: Galibiyeti Samet Akaydin’e armağan ediyorum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir karşısında zor bir maç oynadıklarını ve en önemli sonuç olan galibiyeti almayı başardıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı maç sonu şu değerlendirmeleri yaptı: “2. ve 3. gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik.”

RİSK ALARAK DEĞİŞİKLİKLERİ ERKEN YAPTIK

Mourinho değişiklikler için de ‘dramatik oldu” yorumunu yaparken “Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alıp değişiklikleri erken yaptık. 11’e 11’ken futbolu daha çok beğendim. 10’a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Mert Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun değil kazanmak için savaşmalarını bekliyordum. Bunu yaptık, Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyetteki ufacık katkımı da çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin’e armağan ediyorum” dedi.