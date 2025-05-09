Mourinho: 'Galibiyet çok mutlu etmedi ama daha iyi hissettirdi'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Maç hakkında konuşmak istemiyorum, takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemden de bahsetmem gerekecek, bunu istemiyorum.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettik. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim.

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