Mourinho, Galatasaray'ın ırkçılık suçlamaları hakkında ilk kez konuştu: 'Nasıl bu kadar alçalabildiler?'

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" açıklaması sonrasında Galatasaray'ın ırkçılık yapmakla suçladığı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

"BANA SALDIRMA BİÇİMLERİ AKILLICA DEĞİLDİ, TERS TEPTİ!"

Mourinho, Sky Sports'a verdiği özel röportajda, Galatasaray'ın suçlamalarına rağmen kendisini rahat hissettiğini belirterek, "Bana saldırma biçimleri akıllıca değildi, çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika ile, Afrikalı insanlarla, Afrikalı oyuncularla ve Afrikalı yardım kuruluşlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu nedenle açıklamaları ters tepti" ifadelerini kullandı.

"HERKES BENİM KÖTÜ ÖZELLİKLERİMİ BİLİYOR, ANCAK IRKÇILIK BUNLARDAN BİRİ DEĞİL!"

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Kendisinin uzun yıllardır futbol dünyasında yer aldığının ve herkes tarafından tanındığının altını çizen Mourinho, "Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Herkes benim kötü özelliklerimi biliyor, ancak ırkçılık bunlardan bir tanesi değil, tam tersi! Hepsinden önemlisi ben kim olduğumu biliyorum. Beni ırkçılıkla suçlamak, kötü bir seçimdi" şeklinde konuştu.

"NASIL BU KADAR ALÇABİLDİLER?"

Suçlamalar sonrasında kendisini nasıl hissettiği sorulan Mourinho, "Sadece şunu düşündüm, nasıl bu kadar alçalabildiler?" yanıtını verdi.

"KENDİME 'NEDEN O SEVİYEYE DÜŞTÜN JOSE?' DİYE SORUYORUM"

Mourinho'ya geriye dönüp baktığında, kullandığı kelimelerden ötürü pişman olup olmadığı sorulduğunda, "Bazen evet. Kendime soruyorum, 'Neden yaptın Jose? Neden onların seviyesine düştün?' Üzücü, sadece üzücü." ifadelerini kullandı.

"BENİM AKLIMDA İNTİKAM DUYGUSU ASLA YOK"

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde sonraki turlarda Roma, Tottenham ve Manchester United gibi Portekizli teknik adamın çalıştırdığı eski takımlarıyla 'intikam' maçına çıkabileceği söylenmesi üzerine Mourinho, "Benim aklımda asla intikam duygusu yok. Çünkü bir kulüpten ayrıldığımda kulüpteki iyi zamanlarımı hatırlamayı tercih ediyorum." şeklinde konuştu.