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Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında sahada olacak mı?

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#Fenerbahçe#Mourinho#Fred
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında sahada olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 19:10

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar üzerine Mourinho'ya ve Fred'e 3, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Bunun üzerine ise gözler yarın oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olup olmayacaklarına çevrildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin cezalarını açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADALAR

Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş 4 maçtan az ceza aldığı için söz konusu cezayı Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Portekizli çalıştırıcı, bu doğrultuda yarın akşam oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında yer alacak. Fred ile Mert Hakan'da takımıyla birlikte forma şansı bulması halinde takımıyla birlikte olabilecek.

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Eğer Mourinho gelecek sezon Fenerbahçe’de kalırsa, Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk 3 maçında kulübede olamayacak. 

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#Fenerbahçe#Mourinho#Fred

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