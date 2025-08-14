Mourinho, Feyenoord'u akıl oyunu ile mat etti!

Haberin Devamı

Mourinho’nun Rotterdam’da verdiği mesaj adresine ulaştı ve Fenerbahçe taraftarları statta muazzam bir atmosfer oluşturdu. Takım 1-0 geriye düştüğü anda bile kulakları sağır edecek kadar gür bir tezahürat yapan sarı-lacivertliler, tam da Mourinho’nun dediği gibi stadı Feyenoord için bir cehenneme çevirdi.

Fenerbahçe, 2-1’lik yenilginin rövanşında konuk ettiği Feyenoord’u 5-2 gibi tarihi bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalırken, alkışların en büyüğünü teknik direktör Jose Mourinho aldı.

Sarı lacivertli takım belki de Mourinho döneminin en iyi futbolunu sergilerken, bunda Portekizli hocanın ‘akıl oyunları’ büyük rol oynadı. Rotterdam’daki ilk maçın bitmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir istatistiğe dikkat çeken Mourinho, “Feyenoord’a karşı oynadığım ikinci maçlarda kazanan hep ben oldum!” ifadesini kullandı.

Sağır edecek kadar gür bir tezahürat

Tecrübeli teknik adam bununla da yetinmeyip, “Kadıköy cehennemine hoş geldiniz” diyerek rövanşın çok farklı olacağını ima etti. Bu sözlerle hem rakip takımda ‘endişe ve korku’ havası oluşturan Mourinho hem de kendi taraftarlarlarına, “Sizden güçlü bir destek bekliyorum” mesajını gönderdi. Nitekim bu mesaj yerini buldu ve Fenerbahçe taraftarları Chobani Stadı’nda muazzam bir atmosfer oluşturdu. Takım 1-0 geriye düştüğü anda bile kulakları sağır edecek kadar gür bir tezahürat yapan sarı lacivertliler, tam da Mourinho’nun dediği gibi stadı Feyenoord için bir cehenneme çevirdi.

Feyenoord Kaptanı: Kulaklarım acıyor!

Tezahürat o kadar güçlüydü ki, Feyenoord kaptanı Sem Steijn maçtan sonra, “Stadyumun cehennem olduğunu düşünüyor musun?” sorusu üzerine elini kulağına götürüp, gürültüden dolayı kulağının acıdığını işaret etti. Feyenoord’a karşı uyguladığı psikolojik taktikten olumlu sonuç alan Mourinho, oyun kurgusuyla da tam not aldı. Cesur bir kararla Duran ile En-Nesyri’yi ilk 11’de oynatan Mourinho, hem iki oyuncudan skor katkısı aldı, hem de ön alanda pres yaptırıp rakibin rahat oyun kurmasını engelledi. Ayrıca Brown ve Semedo ile takımın hızlanmasını sağladı.