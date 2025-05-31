Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor! İlk görüşme gerçekleşti

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Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, gündemin önemli maddelerinden biri transfer.
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmaya başlayan sarı lacivertler rotasını Güney Amerika’ya çevirdi.
Fenerbahçe özellikle Tadic’in ayrılığının ardından sol kanada hızlı ve teknik bir oyuncu transfer etmek istiyor.
MOURINHO ARADIĞI İSMİ BULDU
Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Independiente’de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Tarzia’yı transfer etmek istiyor.
Mourinho’nun Tarzia transferi için Independiente teknik direktörü Julio Vaccari ile iletişime geçtiği öğrenildi.
KULÜPTEN HAMLE
Öte yandan Arjantin temsilcisi, oyuncusunun transferine onay vermiyor. Independiente, Tarzia’nın çıkış maddesine 20 milyon euroluk bir bedel koydu.
Diego Tarzia bu sezon toplamda 25 maçta 4 gol 3 asist üretti.