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Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor! İlk görüşme gerçekleşti

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#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer
Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor İlk görüşme gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 14:29

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de, ayrılan oyuncuların yerine yeni isimler eklenecek. Sarı lacivertliler bu bağlamda sol kanat için aradığı ismi Arjantin’de buldu. İşte ayrıntılar… 

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Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, gündemin önemli maddelerinden biri transfer.

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Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor İlk görüşme gerçekleşti

MOURINHO ARADIĞI İSMİ BULDU

Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Independiente’de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Tarzia’yı transfer etmek istiyor.

Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor İlk görüşme gerçekleşti

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Mourinho’nun Tarzia transferi için Independiente teknik direktörü Julio Vaccari ile iletişime geçtiği öğrenildi.

KULÜPTEN HAMLE

Öte yandan Arjantin temsilcisi, oyuncusunun transferine onay vermiyor. Independiente, Tarzia’nın çıkış maddesine 20 milyon euroluk bir bedel koydu.

Mourinho Fenerbahçe’ye transfer yapıyor İlk görüşme gerçekleşti

Diego Tarzia bu sezon toplamda 25 maçta 4 gol 3 asist üretti.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer

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