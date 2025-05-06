Mourinho, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı: Tam 107.8 milyon €'luk fatura!

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Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'de bitime 4 hafta kalan lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarının önünde çeyrek finalde veda eden ve Avrupa defterini son 16'da kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun çıkardığı fatura dudak uçuklattı.

SUUDİ KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bu sezon beklentilerin altında kalarak tepkileri üzerine toplayan Mourinho, Başkan Ali Koç'un 'devam edeceğiz' sözlerine karşılık Suudi ekipleriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Gazeteci Ben Jakobs’un haberine göre Al Hilal, Jorge Jesus’un ayrılığının ardından Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DERBİ KARNESİ TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Sezon başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Jose Mourinho, sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 52 maçta 32 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Öte yandan Portekizli hocanın derbilerde sergilediği performans ise eleştirilere yol açtı. Bu süreçte Beşiktaş'a iki maçta da mağlup olan tecrübeli hoca, Galatasaray'a hem ligde hem de kupada mağlup oldu. Deplasmanda oynanan maç ise 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.

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İLK SEZONDAN FATURA AĞIR

Fenerbahçe ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, ilk sezonunda Ali Koç yönetimine yüklü bir fatura çıkardı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, Portekizli hocanın isteği üzerine 12 transfer yaparken, Bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Ayrıca 12 futbolcuya ödenen maaşların bedeli ise 27.8 milyon Euro'yu buldu.

EN-NESYRI TARİHE GEÇTİ

Söz konusu transferler arasında Faslı santrafor Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu.

TRANSFERLER DEVRE ARASI DEVAM ETTİ

Sarı - lacivertliler, sezon başında yaptığı pahalı transferlerine devre arasında da devam etti. Anderson Talisca'ya 5 ay için tam 6 milyon Euro ödenmesinin yanında, Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi maliyeti yüksek isimler kadroya takviye edildi.

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MOURINHO VE EKİBİNİN MALİYETİ

Ekibiyle birlikte toplam 15 milyon Euro maliyeti bulunan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye 1 yıllığı tam 107.8 (Yaklaşık 4.7 milyar TL) geldi.