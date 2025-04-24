Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya Milli Takımı yerine Ronaldo'nu yanına

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Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak hem UEFA Avrupa Kupası hem de Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesinin ardından son Kayserispor maçından da 3-3’lük beraberlikle ayrılarak Süper Lig’de şampiyonluktan uzaklaşarak tartışma konusu olan Mourinho’nun geleceği belirsizliğini koruyor.

YÖNETİMDEN NET KARAR ÇIKMADI

Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor maçının ardından Mourinho’nun geleceğine ilişkin son kararı vermedi. Tecrübeli hocaya dair sezon sonuna kadar bekleme kararı alındı.

BREZİLYA’YI REDDETTİ

Bununla beraber Güney Amerika basınında flaş bir habere yer verildi. Buna göre Mourinho, Brezilya Milli Takımı’nı reddetti.

Öyle ki Brezilya Milli Takımı’ndan yetkililer Mourinho için nabız yoklamaya başladı ancak Portekizli teknik adamın asıl istediği başka.





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MOURINHO 2026 DÜNYA KUPASI’NDA PORTEKİZ’E

Jose Mourinho’nun asıl hedefinin, 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz’i çalıştırmak olduğu ve ülkesinin milli takımından teklif beklediği kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan da Mourinho’yu isteyenlerin çoğunlukta olduğu iddia edildi.

RONALDO DA İSTİYOR

İddiaların sonunda da Cristiano Ronaldo’nun, Mourinho’yu Portekiz Milli Takımı’nın başında görmek istediği aktarıldı.