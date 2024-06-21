Mourinho, Fenerbahçe'de işbaşı yaptı! 'Antrenmana kimse geç kalamaz'

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dün görevine resmen başladı. Sportif Direktör Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho beklentileri konusunda bilgi verirken şu sözleri dikkat çekti:

"KİMSE GEÇ KALAMAZ"

"İstanbul harika ama ben buraya şehir için gelmedim, 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye, kazanmaya geldim. Benim için vaktinde idmanda olmak önemli. İdman 10’da başlıyorsa, ben 10’da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam.”

Bu arada Portekizli teknik adamın ekibi de belli oldu:

Salvatore Foti: 1. Yardımcı Antrenör

Stefano Rapetti: Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi

Luca Fatiga: 2. Yardımcı, Duran Top, Yardımcı Fitness Antrenörü

Michele Salzarulo: Maç analizleri, Ricardo Formosinho: Taktik ve İdman Performans Analizi

Giovanni Cerra: Data Analiz.

Haberin Devamı