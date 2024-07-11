Mourinho, Fenerbahçe'de ilk yenilgisini Hajduk Split'ten aldı

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Sarı lacivertliler maça Livakovic, Levent, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko 11’iyle başladı. 2. yarıda İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Emre Mor, Szymanski, Crespo, Yiğit Efe, Zajc, Umut, Peres değişiklikleri oldu.

KENT’iN HATASI GOLÜ GETiRDi

Sarı-lacivertli takım karşılaşmanın genelinde rakibi karşısında daha üstün bir oyun ortaya koyarken, Dzeko, Krunic ve Fred’le yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 85’te Kent’in hatası sonası Durdov’un attığı gol maçın da skorunu belirledi.

Mourinho, bazı oyunculara farklı mevkilerde şans verirken, Krunic’i 10 numarada, Dzeko-Cengiz ikilisini hücumda denedi. Kent, 90 dakika süre alırken hakkındaki soru işaretlerini giderecek performans gösteremedi. Bartuğ ile defansta Becao-Djiku göz doldurdu.

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LUGANO MAÇI D-SMART’TA

Bu arada Fenerbahçe’nin 23 Temmuz’da Mourinho yönetiminde oynayacağı ilk resmi maç olan Lugano mücadelesinin D-Smart ve D-Smart Go’dan canlı yayınlanacağı açıklandı.