Mourinho direkten dönmüş! İtalyan medyası gerçeği duyurdu

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Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe’den ayrılması beklenen ancak Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında takımda kalmasına onay verilen Jose Mourinho’ya dair flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Bilindiği üzere dünyaca ünlü teknik direktörün olası ayrılığı sonrası Portekiz’in yolunu tutacağı iddia ediliyordu.
Portekiz milli takımı ile anlaşma noktasına gelemeyen Mourinho, Fenerbahçe’de kaldı.
İTALYANLAR GERÇEĞI DUYURDU
İtalyan medyasında yer alan habere göre, Jose Mourinho, İtalya milli takımının başına getiriliyordu.
Dünyaca ünlü bir spor giyim markası, Mourinho’nun maaşı konusunda İtalya milli takımına destek vereceğini ifade etti.
BUFFON KARŞI ÇIKTI
Yaşanan olaylar sonrasında İtalya Futbol Federasyonu‘nda görev alan efsane kaleci Buffon, bu düşüncenin gerçekleşmemesi için İtalya Futbol Federasyonu’na görüş bildirdi.
İtalya Futbol Federasyonu, Buffon’un görüşlerine saygı gösterdi ve Mourinho ile masaya oturmadı.