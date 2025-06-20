×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho direkten dönmüş! İtalyan medyası gerçeği duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Fenerbahçe#İtalya Milli Takımı
Mourinho direkten dönmüş İtalyan medyası gerçeği duyurdu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 13:37

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’ya dair İtalyan medyasından önemli bir haber ortaya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe’den ayrılması beklenen ancak Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında takımda kalmasına onay verilen Jose Mourinho’ya dair flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Mourinho direkten dönmüş İtalyan medyası gerçeği duyurdu


Gözden KaçmasınFenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı! ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’Haberi görüntüle

Bilindiği üzere dünyaca ünlü teknik direktörün olası ayrılığı sonrası Portekiz’in yolunu tutacağı iddia ediliyordu.

Portekiz milli takımı ile anlaşma noktasına gelemeyen Mourinho, Fenerbahçe’de kaldı.

Mourinho direkten dönmüş İtalyan medyası gerçeği duyurdu

İTALYANLAR GERÇEĞI DUYURDU 

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Jose Mourinho, İtalya milli takımının başına  getiriliyordu.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü bir spor giyim markası, Mourinho’nun maaşı konusunda İtalya milli takımına destek vereceğini ifade etti.

Mourinho direkten dönmüş İtalyan medyası gerçeği duyurdu


Gözden KaçmasınFenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü: Eda ile tartışmadık, o hepimizin kaptanıFenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü: 'Eda ile tartışmadık, o hepimizin kaptanı'Haberi görüntüle

BUFFON KARŞI ÇIKTI

Yaşanan olaylar sonrasında İtalya Futbol Federasyonu‘nda görev alan efsane kaleci Buffon, bu düşüncenin gerçekleşmemesi için İtalya Futbol Federasyonu’na görüş bildirdi.

Mourinho direkten dönmüş İtalyan medyası gerçeği duyurdu


Gözden KaçmasınSamsunspordan Cenk Tosun bombası Ayrılığa sıcak bakıyorSamsunspor'dan Cenk Tosun bombası! Ayrılığa sıcak bakıyorHaberi görüntüle

İtalya Futbol Federasyonu, Buffon’un görüşlerine saygı gösterdi ve Mourinho ile masaya oturmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mourinho#Fenerbahçe#İtalya Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!