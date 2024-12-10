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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Derbide Serdar Topraktepe hem çıkardığı 11’le hem de değişiklikleriyle takdir topladı. Siz nasıl buldunuz Topraktepe’yi?

Mehmet ARSLAN: TAKIMI MOURiNHO’DAN iYi HAZIRLAMIŞ

Maç için oyuncularını Mourinho’dan daha iyi hazırladığı bir gerçek. Ama doğruyu konuşmalıyız. Beşiktaş’ın sorunları saha içinde kazanılacak 1-2 galibiyetle çözülecek gibi değil. Kongre yaklaşıyor. Şimdilik tek aday var, Hüseyin Yücel. Başka aday çıkacak mı? Hasan Arat yönetiminin devamı olarak bu krizden onlar da sorumlu. Nasıl çözecekler? Fenerbahçe galibiyeti ağrı kesici etkisi yapar; sorun çözmez.

Güntekin ONAY: TOPRAKTEPE’NiN ESERi

Derbi zaferinin mimarı kesinlikle Serdar Topraktepe. Takımını hem psikolojik hem taktiksel olarak çok iyi kurguladı. Van Bronckhorst’un görmezden geldiği Tayyip, Salih, Oxlade ve Bahtiyar gibi oyuncuları kullandı ve kazandı. Maç hep Topraktepe’nin istediği gibi gitti. Ve oyuncu değişikliklerinde doğru hamlelerle bitirici darbeyi vurdu. Topraktepe’nin farkı Beşiktaş’ın vizyonunu ve misyonunu bilmesi. Beşiktaş’ın asla pes etmemesi gerektiğini biliyor.

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Uğur MELEKE: iKiNCi YARIDA AKILLI HAMLELER YAPTI

Derbinin galibinin Topraktepe, mağlubu Mourinho oldu. İlk 1 saatte Beşiktaş sürekli geriden uzun vurdu, Samet ya da Dijku karşıladı, ikinci toplar için savaştı siyah beyazlılar. Bu stratejiyi 60-65 dakika sürdürdüler. Sonra iki hocanın kulübesine başvurduğu dakikalar geldi ki zaten Topraktepe de farkı orada yarattı. 70’te orta sahayı ikiye düşürdü, Rafa’yı on numaraya kaydırdı, Oxlade’i sol açık yaptı. 10 dakika önde baskı yaptılar, golü o bölümde buldular ve kazandılar.

Fırat AYDINUS: KADROYU ÇOK iYi KULLANDI

Derbide mental olarak daha hazır ve arzulu bir Beşiktaş vardı. Yaşanan kaos ve saha içi handikapları göz önüne alındığında Beşiktaş’ın bu müsabakadaki mücadelesi, Serdar Topraktepe’nin Türkiye’de bir derbinin anlama geldiğini takıma gayet net empoze ettiğini gösteriyor. Beşiktaş eldeki imkanlarla derbide nasıl oynaması gerektiğini bilerek mücadele etti ve kazandı.

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2- Mourinho derbideki yenilgiyi şanssızlığa ve kaçırdıkları gollere bağladı. Haklı mı? F.Bahçe oyun olarak yeteri kadar iyi miydi?

Uğur MELEKE: iLK DÖRDÜ HEDEFLEYEN BiR TAKIMIN TEKNiK PATRONU GiBi

Evet Fenerbahçe net pozisyonlar da kaçırdı, direkten dönenleri de var ama kadro kalitesinin vaat ettiği oyunu sergilediklerini düşünmüyorum. Mourinho’nun iki ezeli rakibine karşı da beraberliği hedeflediği ve iki maçı da kaybettiği görüşündeyim daha çok. 67’de ileri ikilisi Tadic-Dzeko iken Szymanski-Nesyri ikilisine dönmesi çok kötü bir karardı. Ayrıca tempoyu yükseltmek için çabalamadılar, sanki 0-0’a razıymış gibi bir görüntü verdiler. Mourinho hâlâ derbilerde beraberliğin iyi sonuç sayıldığı, ilk dördü hedefleyen Roma veya Tottenham’da sanıyor kendini.

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Mehmet ARSLAN: HAK ETTiĞiNDEN FAZLA ÖVGÜ ALAN YABANCILAR YERiNE YERLiLER OYNAMALI

Galatasaray bir hafta önce puan kaybetmiş, Beşiktaş tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Kazanırsanız, lider olma ve rakibinizi baskı altına alma şansınız var. Buna rağmen galibiyet için çırpınan, kendini buna adamış, bırakın takımı, tek bir futbolcu izlediniz mi Fenerbahçe’de. O ruhu yok bu takımın. Olması için de tek bir seçenek görüyorum: Oynadığından çok daha fazla övgü alan yabancı oyuncular yerine Mert Hakan, İrfan Can gibi skora, oyuna, kaybetmeye isyan eden yerli oyuncular. Mourinho inşallah bu gerçeği görür. Çünkü oynattığı oyun kör dövüşü, futbol değil.

Güntekin ONAY: FENERBAHÇELi FUTBOLCULARDA BiR DURGUNLUK, BiR YAVAŞLIK VARDI

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Fenerbahçe Dzeko ile pozisyonlar buldu ancak maç boyunca hiçbir bölümde ipleri eline alamadı, oyunu istediği şekilde kontrol edemedi. Orta alanda Fred kötü günündeydi. Amrabat, Rafa Silva ve Gedson Fernandes karşısında çok yavaş kaldı. Ayrıca Mourinho’nun her şeye rağmen Dzeko’yu çıkarıp En-Nesyri’yi sahaya sürmesi yanlıştı. Oğuz Aydın derbiye çıkarken belki formdaydı ama onun iyi bir kontratak oyuncusu olduğunu, dar alanda yeterli beceriye sahip olmadığını Mourinho öngöremedi. Ayrıca net olarak gördük ki, Fenerbahçe kazanmayı Beşiktaş kadar istemedi. Futbolcularda bir yavaşlık, bir durgunluk vardı.

Fırat AYDINUS: RAHAT KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜP ELiNDEKi AVANTAJI iYi KULLANAMADI

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Her iki takım adına girilen ve kaçırılan pozisyonlara baktığımızda Mourinho haklı olabilir fakat oyun ve mücadele anlamında aynı şey söyleyemeyiz. Fenerbahçeliler derbide rakibinin bulunduğu durum itibarıyla rahat kazanabileceğini düşünmüş olabilir. Özellikle Saint-Maximin ve Oğuz Aydın’ın verimsizliği Fenerbahçe adına negatif anlamda önemli bir faktördü. Ciddi handikaplarla derbiye çıkan Beşiktaş’a karşı Fenerbahçe elindeki avantajını kullanamadı.

3- G.Saray, Sivas’ta 80 dakikasını 10 kişi oynadığı maçı zaferle bitirdi. Sahadan bir galibiyetten fazlasıyla çıktılar diyebilir miyiz?

Fırat AYDINUS: HER TÜRLÜ KOŞULDA TAKIM OLMA ÖZELLiĞiNi KORUMAYI BAŞARIYOR

Hem saha dışı gelişen durumlar hem de saha içerisinde yaşanan olumsuzluklar paralelinde baktığımızda, Galatasaray her şartta takım olma özelliğini muhafaza etmeyi biliyor. Sivas gibi zorlu bir deplasmanda henüz 15. dakikada 10 kişi kalmalarına rağmen öyle hırslı ve azimli bir mücadele sergilediler ki, sahada bir kişi eksik olduklarını hiç hissettirmediler. Sivasspor maçı Galatasaraylı futbolcuların aynı zamanda kendilerini dış etkenlerden mükemmel biçimde soyutlayıp sahanın içinde kaldığını ve sadece oyuna odaklandığını ortaya koydu.

Uğur MELEKE: GALATASARAY’IN KAYBEDECEĞi HiSSiNi BiR AN BiLE GÖRMEDiM SAHADA

Galatasaray için belki de sezonun en kritik galibiyeti olabilir bu. 80 dakikasını 10 kişi oynadığı, stoperde Metehan’ın başladığı, Berkan’ın devam ettiği eksik bir kadroyla kazanmaları önemli. Ayrıca kırmızı kartta Metehan, birinci golde Berkan, ikinci golde Jelert’in direkt hataları var ama yine de bunları tolere ederek kazanıyor Galatasaray. Sivasspor 1-0 öne geçmesine, bir kişi de fazla oynamasına rağmen izlerken herhangi bir anda ben Galatasaray’ın kaybedeceği hissini görmedim sahada. Lider gibi oynadılar ve kazandılar.

Mehmet ARSLAN: KAZANMAK DIŞINDA HiÇBiR SEÇENEĞi KABULLENMEDiLER, SAYGI DUYULMALI

Sadaha 10 değil 9 kişi de kalmış olsa o maçı kazanmaya kendini adamış bir futbolcu topluluğu var Galatasaray’da. Eksik kaldıkları halde rakip alan baskısından hiç vazgeçmediler. Kazanmak dışında hiçbir seçeneği kabullenmediler. Bu oyuna, bu çabaya ancak saygı duyabilirsiniz. Bir önemli noktada şu, Okan Buruk maçın son dakikalarına kadar tek stoperle oynamayı tercih etti. Kazanmaya oynayan sadece oyuncular değil, aynı zamanda Okan Buruk’tu. Sezar’ın hakkı Sezar’a.

Güntekin ONAY: SADECE OYUNCU KALiTESiYLE DEĞiL MANTALiTESiYLE DE FARK YARATIYOR

Bu kadar olumsuzluklar içinde; 10 kişi kalmış ve 1-0 yenik duruma düşmüşken, kanat bekleri yokken, tek stoper Davinson Sanchez’le bu maçı kazanmak ve puan farkını 6’ya çıkarmak Galatasaray için son derece değerliydi. Sivas deplasmanında belki de sezonun en önemli 3 puanını aldılar. Galatasaray’da, kazanmayı bilen ve zorluklarla baş edebilen çok deneyimli bir oyuncu grubu var. Muslera, Davinson Sanchez, Torreira, Mertens ve Osimhen, çok güçlü karakterler. Ayrıca Okan Buruk da kabul edelim ki her zaman cesur davranıyor. Galatasaray’ı farklı kılan sadece oyuncu kalitesi değil, içeride dışarıda değişmeyen oyun mantalitesi.

4- Trabzonspor, Kasımpaşa’ya da 2 puan kaybetti. 22 yaş ortalamalı bir savunmayla oynayan Güneş’in hedefi ne olmalı?

Güntekin ONAY: TRABZONSPOR CAMiASI KESiNLiKLE ŞENOL GÜNEŞ’i PAMUKLARA SARMALI

Trabzonspor’un kadro kimyası o kadar kötü yapılmış ki, hem kalite sorunu var hem de oyuncu grubu özellikle orta alanda birbirini tamamlamıyor. Şenol Güneş gibi büyük bir tecrübeli bile sürekli arıyor ama çözüm bulamıyor. Farklı isimleri denese de sonuç değişmiyor. Trabzonspor açısından içinde bulunduğu durumdan daha kötüsü Şenol hoca ayrılırsa olabilir. Bordo mavili camianın onu pamuklara sarması ve kesinlikle sahip çıkması gerekiyor. Trabzonspor böylesine zor durumda iken önümüzdeki pazartesi Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. İlerleyen haftalarda Samsun, Kayseri gibi deplasmanları var, ligin ikinci yarısında da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynayacaklar. Trabzonspor’un ve Şenol Güneş’in işi kolay değil.

Mehmet ARSLAN: GENÇ FUTBOLCULARA YATIRIM YAPIP BiR PROJE TAKIMINA DÖNÜŞMELiLER

Trabzonspor Kulübü için bu sezonun planı çok açık değil mi? Gelecek sezona hazırlık... 17 yıldan bu yana böyle kötü bir sezon geçirmemiş bordo mavili takım. Bu saatten sonra Süper Lig’de zirveye oynama şansları hiç kalmadı. O zaman bu durumu bir geçiş şansı olarak değerlendirmeliler. Ekonomik olarak mücadele edemeyecekleri İstanbul büyüklerine karşı yeni bir yol bulmalılar. Bu yol belli; genç futbolculara yatırım yapıp bir proje takımına dönüşmeleri. Ama bunun için tüm Trabzonspor camiasının ve şehir halkının ikna olması gerekiyor. O sabır da maalesef yok.

Uğur MELEKE: BATAGOV, SERDAR, ARiF, CHAM VE ENiS’i DÜZENLi 11 OYUNCUSU YAPMALILAR

Trabzonspor için artık bu sezon ilk 2, hatta 3 hedefinin mantıklı gözükmediğini söyleyebiliriz. Kalan 5 ayda Avrupa kupaları Trabzon için makul hedef. Ancak bir yandan bu sezon Avrupa bileti için yarışırken, bir yanda da sonraki yılın temellerini atabilirler pekala. Ellerinde bence genç ve umut veren bir nüve var. Ben özellikle stoper Batagov’u çok beğeniyorum ve yeni savunma liderinin o olacağını düşünüyorum. Batagov, Serdar, Arif, Cham, Enis gibi gençleri düzenli 11 oyuncusu yapmak için fırsat bu sezon.

Fırat AYDINUS: BU SEZONU MÜMKÜN OLAN EN AZ HASARLA ATLATIP GELECEĞi DÜŞÜNMELi

Gerçekçi olup doğru konuşmak lazım. Daha önce de ifade ettiğim üzere Trabzonspor camiası bu sezonu mümkün olan en az yara ve hasarla kapatmayı düşünmeli. Gerçekçi olmayan hedefler peşinde koşup zaman kaybetmek yerine, tamamen önümüzdeki sezona yönelik yatırımlar ve planlamalar yapılmalı. Belki de Şenol Güneş’in yaş ortalaması 22 olan bir savunma kurgusunda ısrar etmesi bu zihniyetin göstergesidir.

Murat Fevzi TANIRLI: 15. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Saldırıdan yırttım zanneden: Ferhat Gündoğdu.

· Haftalardır formsuz Turgut Doman.

· Sivas-Galatasaray maçına nasıl atanır?

· GözGöz bombardımanı.

· İlk yarı 12, ikinci yarı 14 şut.

· 6 isabet - 3 gol.

· Beşiktaş xG 0,98 - 1 gol.

· Fenerbahçe xG 1.48 - gol yok.

· Galatasaray xG - 2.43 - 3 gol.

· Beşiktaş ve Göztepe: Sadece 1 oyuncu kart

· Gedson Fernandes: Sarı kart: 2, kırmızı kart:1.

· Ogün Bayrak: Sarı Kart: 2 Kırmızı Kart:1.

· Rakip ceza sahasında topla buluşma.

· Göztepe 48, Trabzonspor 37.

· Galatasaray: 30, Beşiktaş 19, Fenerbahçe 19.

· Avrupa’ya meydan okuyor.

· Ahmed Kutucu-Eyüpspor.

· Salah ile en çok maçta (11) gol katkısı veren oyuncu.