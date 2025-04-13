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Mourinho Arda Güler’in hocası olabilir! Fenerbahçe’den ayrılık ihtimali

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#Mourinho#Arda Güler#Fenerbahçe
Mourinho Arda Güler’in hocası olabilir Fenerbahçe’den ayrılık ihtimali
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 14:47

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli Teknik Direktör Mourinho için, İspanyol basınından önemli bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe’de Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda elenmesinin ardından rotasını sadece Süper Lig şampiyonluğuna çeviren Mourinho için, İspanya’da önemli bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Portekizli teknik direktörün, sezon sonunda eski takımı Real Madrid’e dönebileceği ifade edildi.

BAŞKANIN PLANLARI ARASINDA

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, teknik direktörlük konusunda öncelikle gidişata bakacağı aktarıldı.

Sezon sonunda Carlo Ancelotti’nin ayrılması halinde önceli sırası Bayer Leverkusen ile şampiyonluk da yaşayan Xabi Alonso.

Mourinho Arda Güler’in hocası olabilir Fenerbahçe’den ayrılık ihtimali

ALONSO OLMAZSA MOURINHO

Xabi Alonso’nun şu an için Madrid’e vereceği cevap netlik kazanmadı ancak Florentino Perez, arasının iyi olduğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu listesine aldı.

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Başkan Perez’in, Xabi Alonso ile anlaşamaması halinde B planı olarak Mourinho’yu ciddi bir şekilde düşündüğü kaydedildi.

TARAFTARLAR SICAK BAKIYOR

Öte yandan Real Madrid cephesinde de Mourinho isminin pozitif olduğu ve Portekizli teknik adamın isminin taraftarlar tarafından hoş karşılanacağı ifade ediliyor.

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#Mourinho#Arda Güler#Fenerbahçe

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