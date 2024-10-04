Mourinho: Aldığımız 1 puan için mutluyum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente’ye puan kaybettikleri için kendilerini eleştirenlere, Hollanda ekibinin ilk maçta Manchester United ile deplasmanda berabere kaldığını hatırlattı. Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: “Skor 0-0 iken yakaladığımız 2 net pozisyonun 1’ini atabilseydik farklı da olabilirdi. Geriye düştüğünüz zaman bu tarz hızlı takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Savunmayı ve kontra atağı iyi biliyorlar.

EViMiZDEKi MAÇLAR ÇOK ZORLU OLACAK

Biz sahamızda Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon ile oynayacağız. Güçlü takımlar olduğu için deplasmanda oynadığımız maçlardan puanlar almamız gerekiyor. Almış olduğumuz 1 puan için mutluyum. Gazeteciler rakibe hiçbir zaman hak ettiği hakkı teslim etmiyor. Bugün Twente karşısında zorluk yaşadıysak rakibimizin hakkını teslim etmek gerekiyor. İyi kanat oyuncuları var. Rakibin de hakkını vermemiz gerekiyor. Twente’nin bir üst tura yükseleceğini düşünüyorum. Onların 2 puanı var ama bunları Manchester United ve Fenerbahçe’den aldılar.”