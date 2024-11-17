Mourinho 13 yaşındaki Efe’ye unutamayacağı bir sürpriz yaptı

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Futbol tarihinin en başarılı ve karizmatik teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, aynı zamanda sürprizlerle dolu bir isim. Portekizli çalıştırıcı, Zenit ile oynadıkları hazırlık maçını izlemek için stada gelen 13 yaşındaki Efe adlı Fenerbahçe taraftarına, hayatı boyunca unutamayacağı bir jest yaptı. Mourinho, karşılaşma öncesi yanına gelip İngilizce sözlerle “Fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyen Efe’nin bu dileğini yerine getirmekle kalmadı, “Maçı kulübeden izlemek ister misin?” diye sordu. Bu şok soruya şaşkınlıkla olumlu cevap veren Efe, Fenerbahçeli futbolcuların şaşkın bakışları arasında kulübeye geçip koltuklardan birine oturdu.

FUTBOLCULARIN HEPSİYLE ‘ÇAK’ YAPTI

Daha sonra olayı öğrenen takım kaptanı Mert Hakan, Efe’yi yanına alıp, sarı lacivertli soyunma odasına götürdü. Hayranı olduğu futbolcularla aynı odaya alınınca adeta şok yaşayan ve titrediği görülen Efe, kendisini görüntüleyen kulüp kameralarına, “Bu gerçek mi? Elim ayağım titriyor. Tadic 1 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi” diyebildi! Futbolcular sahaya çıkarken hepsiyle tek tek ‘çak’ yapan Efe, daha sonra sahaya gidip karşılaşmayı kulübeden izledi.

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PARA BİRİKTİRİP MAÇLARA GİDİYORUM

Cenk Tosun ve Levent Mercan’ın attığı gollere futbolcularla birlikte sevinen Efe, bir ara annesini telefonla arayıp, maçı Fenerbahçe kulübesinden izlediğini söyledi. Karşılaşmanın bitiminde tekrar soyunma odasına giden Efe’ye, burada Tadic’in maçta giydiği forma hediye edildi. 13 yaşındaki Efe, hislerini,“Rüyada gibiydim. Anlatılmaz, yaşanır. Sadece yaşayan bilir. Allah nasip etti öyle oldu. Maçlara paralarımı biriktirip tek başıma geliyorum” sözleriyle dile getirdi.