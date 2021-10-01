Mountain Climber Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Mountain Climber Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Mountain climber egzersizi oldukça faydalı bir egzersizdir. Karın kaslarını başlıca çalıştıran bir egzersizdir. Hareket şınav pozisyonunda olduğundan omuz kasları da gerilmektedir. Bunla birlikte kol kasları da çalışmaktadır. Kondisyon artıran bir egzersizdir dayanıklılık ve patlayıcı gücü geliştirir. Birçok spor dalında kondisyon ve dayanıklılık egzersizi olarak yapılmaktadır.



Mountain Climber Nedir?



Mountain climberk hareketi karın egzersizi olarak bilinmektedir. Şınav pozisyonunda durarak ileri doğru yani göğüs bölgesine doğru bacakları sırayla çekerek yapılan karın hareketidir. Vücut hareket boyunca şınav pozisyonunda olduğu için omuz kasları, ön kol kasları, arka kol kasları ve karın kaslarını aktif olarak çalıştıran bir egzersizdir. Kondisyon egzersizlerinden bir tanesi de mountain climber hareketidir. Yüksek efor sarf ettirmektedir. Patlayıcı güç ve kondisyon sağlar.



Mountain Climber Ne İşe Yarar?



Mountain climber egzersizi karın kaslarını çalıştırmak için yapılan bir egzersiz olarak bilinse de kondisyon artırmaya yarayan bir harekettir. Güç ve dayanıklılık artmasına yardımcı olacak bir egzersiz. Patlayıcı kuvveti geliştirmeye yarayan bir harekettir. Karın kasları hariç birkaç kası daha çalıştırmaktadır. Omuz kaslarını ve kol kaslarını çalıştırır.



Mountain Climber Hareketi Nasıl Yapılır?



İlk olarak şınav pozisyonu veya plank pozisyonuna geçin. Karın kaslarınızı daha izole bir biçimde çalıştırmak istiyorsanız plak pozisyonu sizin için daha iyi olacaktır. Omuz kasları, kol kaslarının da çalışmasını istiyorsanız şınav pozisyonu daha etkili olacaktır. Pozisyon seçildikten sonra ayağımızdan birini yukarı kaldırıp dizi kırarak karnımıza göğüs bölgesine doğru çekiyoruz. Bu sırada karın kaslarımıza odaklanıyoruz. Ayaklarımızı kaldıra bildiğimiz kadar yukarı kaldırarak karnımıza doğru çekiyoruz. Tekrar başlangıç pozisyonuna gelip diğer ayağı çekiyoruz. Nefes alışverişini kontrol ediyoruz ve performansımızı artırıyoruz. Egzersizi 3 – 4 set tekrarlıyoruz.



Mountain Climber Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



İlk olarak hedef aldığımız ve çalıştırdığımız kas grubu karın kaslarıdır. Bu kas grupları şöyledir yak karın kasları External obliq yan karın kasıdır. Göğüs kafesinden başlayarak sırt kaslarımıza kadar uzanır ve kalça kemiğinde son bulan bir kastır. İnternal Obliq göğüs kafesinden başlayan bu kas leğen kemiği ve kasıklarda son bulur. Serratus anterior kası kürek kemğimizden kaburgalara kadar uzanan bir kastır.

Yardımcı olarak çalıştıran kaslar ise bacak kasları yani ön bacak kasları quadlar çalışmaktadır. Üst ön bacak kasları aktive olur bu egzersiz esnasında.

Üçüncül olarak yardım alınan ve çalışılan kaslar ise omuz kaslarıdır ön omuz kasları çalışmaktadır. Ön kol biceps kasları aktive olur ve arka kol kası olan triceps kasları da bu hareket sayesinde stres altında kalır ve çalışır.



Mountain Climber Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Egzersiz pozisyonu önceden belirlenmelidir.

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Hareket esnasında form bozulmamalıdır.

Ayaklar yere sürtmemelidir.

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Boyun kaslarına dikkat edilmeli ve egzersiz sırasında karşıya bakılmalı.

Nefes alışveriş düzenli şekilde yapılmalı.

Kaslara iyi bir şekilde odaklanılmalı.

Kondisyon gerektiren bir egzersiz olduğu unutulmamalı.

Mountain Climber Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Plank

Mekik

Ters Mekik

Landmine Rainbow

Barbell Rollout

Barbell Side Bend

Barbell Straight Leg Sıt Up

Zecher Squat

Barbell Overhead Carry

Leg Raise

Flutter Kicks

Crunch

Swiss Ball Crunch

Arms high partial sit up

Hundreds

Dead Bug

Knee Crunches

Scisscors

Mountain Climber Faydaları Var mıdır?



Mountain Climber hareketi oldukça faydalı bir egzersizdir. Bu hareket karın bölgesini hedef alır ve yanında yardımcı olarak birçok kas grubunu da çalıştırmaktadır. Bu kas grupları ise omuz, kol, bacak kaslarını da çalıştırır. Kondisyon artışına neden olur güç ve dayanıklılık artırır.