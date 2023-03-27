Motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz, rekorları ve ‘ilk’leriyle rakipsiz! Türkiye'nin en hızlı kadını | Bankadan kredi çekip yarışlara katıldı

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İlayda Yağmur Yılmaz... Çoğu kişi bu ismi ilk kez duymuş olabilir ama başardığı işlerle herkesin mutlaka tanıması, bilmesi gereken bir sporcu. 32 yaşındaki İlayda bir motosiklet yarışçısı. Türkiye’nin en hızlı kadını. Motosikletiyle saatte 314 km gibi inanılmaz bir hıza ulaşmış. “O hızı yaptığımda 23 yaşındaydım, şimdiki aklım olsa kesinlikle yapmazdım!” diyor ama halihazırda yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışlarda da ortalama 200 km sürat yapıyor. İlayda, motosikletle ilk kez 19 yaşında tanışıyor. Biner binmez de aşık oluyor. “Bir arkadaşımın babasının kullandığı motosiklete binmiştim. Adam gaz verdikçe mutluluktan öldüm! O kadar sevdim yani” diyor.

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YARIŞA GİDEMEDİĞİM İÇİN VÜCUDUMDA YARALAR ÇIKTI

Hemen o gün motosiklet almaya karar veriyor. Konuyu anne babasına açıyor ama evde kıyamet kopuyor! “Yaşın çok küçük. Üstelik bir kızsın” diye karşı çıkıyorlar. Ancak o dinlemiyor, 2 sene para biriktirip 21 yaşında ilk motosikletini alıyor. 3 yıl sonra da ilk yarış deneyimini yaşıyor, erkeklerin arasında tek kadın sporcu olarak. 32 yaşındaki İlayda yaklaşık 9 yıldır pistlerde yarışıyor. Daha doğrusu yarışmaya çalışıyor çünkü Türkiye’deki pist sorunu nedeniyle çoğu zaman antrenman dahi yapamıyor. Yarışmayı o kadar çok seviyor ki, “Yarışa gidemediğim zamanlarda üzüntüden vücudumda yaralar çıkıyordu” diyor.

BANKADAN KREDİ ÇEKİP YARIŞLARA KATILDI

9 yıllık yarışçılık kariyerinin 6’sını pist sorunu nedeniyle boş geçirmek zorunda kalan İlayda, buna rağmen yılmamış, hep devam etmenin bir yolunu aramış ve bulmuş da... “Param oldukça Yunanistan’daki Serres pistine gidip antrenman yaptım. Param oldukça diyorum çünkü çoğu zaman sponsor da bulamadım; bankadan kredi çekip yarışlara katıldım. Halen de borç ödüyorum” diyen İlayda Yağmur Yılmaz, son 2 yıldır Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda 300 cc kategorisinde yarışıyor.

YILLIK YARIŞ MASRAFI 90 BiN EURO

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Motosiklette Türkiye’nin ilk ve tek kadın milli sporcusu olan İlayda Yağmur Yılmaz’a, “Avrupa Şampiyonası’nda şansın ne?” diye soruyorum. “Avrupa şampiyonu ile aramda sadece 2 saniye fark var. Bu farkı kapatabilirim. Ancak...” diyor ve başlıyor anlatmaya: “Rakiplerim şu anda İspanya’da kampta. Her gün antrenman yapıyorlar. Ben ise buradayım, yarın sabah kalkıp işe gideceğim. Ben kazandığımı motosiklete harcıyorum, onlar ise bu işten para kazanıyor. Onlar her yarışa katılıyor, ben bazılarına...” Motosiklet dahil bir yıllık yarış masrafının 90 bin Euro’yu tuttuğunu söyleyen İlayda, yeterli sponsor desteği bulamadığı için bu paranın büyük bölümünü cebinden harcadığını ifade ediyor.

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MOTOSiKLET HAYATINI DEĞiŞTiRDi

Çok başarılı bir eğitim kariyeri olan İlayda Yağmur Yılmaz, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu. “Üniversiteden sonra Harvard’da MBA yapmayı, büyük şirketlerde çalışmayı hayal ediyordum. Ancak motosikletle tanışmam beni bambaşka bir yöne çevirdi” diyen İlayda, alanında öncü olmanın zorluklarını dibine kadar yaşıyor. Antrenman, yarış, motosiklet temini ve bakımı gibi sorunlarla tek başına uğraşan İlayda Yağmur, bir yandan 20 civarında küçük çocuğun motosiklet eğitimine destek veriyor.