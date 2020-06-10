MotoGP'nin İtalya ayağı iptal edildi

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı etap da Kovid-19 kurbanı oldu.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarışın iptal edildiği duyuruldu.



Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2) ve Fransa'daki yarışları da salgın yüzünden ertelenmişti.

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