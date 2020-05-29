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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

MotoGP'nin Büyük Britanya ve Avustralya ayakları iptal edildi

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MotoGP'nin Büyük Britanya ve Avustralya ayakları iptal edildi
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya ve Avustralya ayakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.

MotoGPnin Büyük Britanya ve Avustralya ayakları iptal edildi

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