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Motor Sporları
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Haber Giriş: 20.09.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

MotoGP'nin 7. etabını Maverick Vinales kazandı

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MotoGP'nin 7. etabını Maverick Vinales kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Emilia Romagna Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 7. etabı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Monster Energy Yamaha'dan Vinales, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun birinci, kariyerinin 8. MotoGP zaferini elde etti.

Yarışı liderin 2.425 saniye arkasında tamamlayan Suzuki Ecstar ekibinin İspanyol sürücüsü Joan Mir ikinci, Vinales'in 4.528 saniye gerisinde kalan Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pol Espargaro ise üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 27 Eylül'de koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 83
3. Maverick Vinales (İspanya): 83
4. Joan Mir (İspanya): 80
5. Franco Morbidelli: 64
Jack Miller (Avustralya): 64

MotoGPnin 7. etabını Maverick Vinales kazandı

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