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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

MotoGP'de yeni corona virüsü ertelemesi

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MotoGP'de yeni corona virüsü ertelemesi
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 5-7 Haziran'da yapılması planlanan Katalonya Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.

Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve Fransa'daki yarışlar ise ertelenmişti.

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