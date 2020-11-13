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Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

MotoGP'de sıradaki durak Valencia!

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MotoGP'de sıradaki durak Valencia!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Valencia Grand Prix'siyle sürecek.

İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.50'de gerçekleştirilecek.

Yarış ise 15 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun geride kalan bölümünde Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 3, takım arkadaşı Franco Morbidelli 2, Joan Mir, Alex Rins (Suzuki Ecstar), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci (Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) ve Brad Binder (Red Bull KTM) ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 162 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 125
3. Alex Rins (İspanya): 125
4. Maverick Vinales (İspanya): 121
5. Franco Morbidelli (İtalya): 117

 

MotoGPde sıradaki durak Valencia

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