MotoGP'de sıradaki durak Portekiz

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.



Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.



MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, Doha Grand Prix'sini ise takım arkadaşı Fabio Quartararo kazandı.



Portekiz'deki 3. yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Johann Zarco (Fransa): 40 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 36

3. Maverick Vinales (İspanya): 36

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 26

5. Alex Rins (İspanya): 23

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