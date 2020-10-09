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Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

MotoGP'de sıradaki durak Fransa!

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MotoGP'de sıradaki durak Fransa!
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek.

Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı. Pilotlar klasmanında lider konumda bulunan Quartararo, İspanya'daki son yarışta da bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Sezonun 9. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 108 puan
2. Joan Mir (İspanya): 100 puan
3. Maverick Vinales (İspanya): 90 puan
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan
5. Franco Morbidelli (İtalya): 77 puan

 

MotoGPde sıradaki durak Fransa

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