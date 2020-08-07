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Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

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MotoGP'de sıradaki durak Çekya
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla sürecek.

Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek üçüncü etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 9 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 21 tur üzerinden yapılacak.

İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını, Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo kazanmıştı.

Sezonun üçüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 50 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 40
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 26
4. Takaaki Nakagami (Japonya): 19
5. Pol Espargaro (İspanya): 19

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