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Motor Sporları
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Haber Giriş: 19.07.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

MotoGP'de sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı!

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MotoGP'de sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı!
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Petronas Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayındaki başlangıcı ertelenen MotoGP'de sezonun açılış yarışı İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 41.23.796'lık zamanlamasıyla yarışı birinci tamamladı ve kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 4.6 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales 2'nci, Quartararo'nun 5.9 saniye gerisindeki Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3'üncü oldu.

Repsol Honda takımının İspanyol pilotu son şampiyon Marc Marquez, 5. turda dengesini kaybederek pist dışına çıktı ve son sıraya geriledi.

Yarışın devamında 3'üncü sıraya kadar yükselmeyi başaran Marquez, 22. turda yaptığı kaza sonucu yarış dışı kaldı.

MotoGP'de sezonun ikinci yarışı yine Jerez Pisti'nde 26 Temmuz'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan
4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan
5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan

MotoGPde sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı

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