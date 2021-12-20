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"MotoGP’de savaş verebilirim..."

#Toprak Razgatlıoğlu#Superbike#Motogp
MotoGP’de savaş verebilirim...

Türkiye'nin motor sporları alanında en yetenekli sporcularından olan 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Eğer 2022’de de dünya şampiyonu olursam Superbike’da yapacak bir şey kalmıyor. MotoGP’ye gidip tekrar bir şampiyonluk mücadelesi vermeyi düşünüyorum" dedi.

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Türkiye’nin motor sporları alanında yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olmayı başardı.

5 yaşında babası sayesinde motosikletle tanışan, 16 yaşında ise İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp Türkiye Pist Şampiyonu olan Razgatlıoğlu, 2018 yılına adım attığı Superbike’da 3 yıllık başarılı sezonun ardından ülkesine dünya şampiyonluğuyla döndü.

"Kendime tatil günü bile ayırmadım"

Dünya şampiyonluğuna giden yolda çok çalıştığını ve tatil yapmadığını söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Bu sene çok uzun bir sene benim için. Çok güzel bir şekilde başladık ve neredeyse her gün antrenman yaptım. Çünkü antrenmansız bir yere varmak çok zor. Her zaman o sporun içinde kalmanız gerekiyor. Ben antrenmanlarımı hep motosiklete binerek yaptım. Bu sene çok çalıştık ve kendime tatil günü bile ayarlayamadım. Çünkü benim için çok önemli bir sezondu. Kendime vakit ayırmadan sadece işimi yaptım. Sonucunda Dünya şampiyonluğuna ulaştık. Bunun için çok mutluyum. Artık kendime biraz vakit ayıracağım. Biraz tatil fırsatı doğdu. Daha sonrasında tekrar çalışmalara başlayıp, testler ve yarışlar başlayacak" dedi.

MotoGP’de savaş verebilirim...

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"Her genç sporcunun hayalinde bir şampiyonluk vardır"

Yarışlarda şampiyonluğu düşünmeden mücadele ettiğini ve şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Razgatlıoğlu, "Ben sezon içinde hiçbir zaman şampiyonluğu düşünmeden sadece çıktığım yarışı kazanmaya odaklandım. O yüzden son 2 yarış kala aslında şampiyonlukta gerçekten çok yakın olduğumuzu gördüm ve yine de onun onun hayalini kurmadan sadece yarışlara odaklandım. Çünkü orada hissedeceğiniz heyecan, stres çok büyük şekilde yarışın içinde etkileyecekti. Ben bunu çok güzel şekilde atlattığımı düşünüyorum. Sadece yarışlara odaklanarak en iyi şekilde bitirip güzel puanlar topladım. Şampiyonluğu düşünmeden yapmak aslında zor. Şampiyon olduktan sonra nasıl bir kutlama düşünüyorsunuz veya nasıl bir şey yaparsınız? İnsanoğluyuz sonuçta hayal edebiliyoruz. Ama yarışa çıkarken sadece yarışa odaklandım. Her genç sporcunun hayalinde bir şampiyonluk vardır. Biz de bu bu şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"Umarım her birimiz dünya şampiyonu oluruz"

Farklı kategorilerde başarılı motor sporcularının olduğunu söyleyen Razgatlıoğlu, "Kenan ağabey Türk bayrağını taşıyan tek kişiydi. Şimdi 4-5 kişi olduk. Benden sonra gelecek bir sürü isim var. Hepimiz beraber antrenman yapıyoruz. Her birimiz de farklı kategoride yarışıyoruz. Her kategoride de başarımız var. Ben bu sene SuperBike Dünya Şampiyonu oldum. İnanıyorum ki diğer sporcular da seneye kendi kategorilerinde başarılara imza atacaklar. Umarım her birimiz seneye farklı kategorilerde dünya şampiyonu oluruz" şeklinde konuştu.

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MotoGP’de savaş verebilirim...

"2022’de yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"

Superbike şampiyonluk hayalini gerçekleştirdiğini ve MotoGP’de de şampiyonluk mücadelesi verebileceğini kaydeden Razgatlıoğlu, "Benim hayalimde Superbike dünya şampiyonluğu vardı. Ona ulaştım. Şimdi 2022’de yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İnşallah şampiyon oluruz ve 2023’de MotoGP’ye gitmeyi düşünüyoruz. Bunların hepsi güzel bir anlaşmaya bağlı. Güzel bir anlaşma olmadığı takdirde zaten Superbike’de kalmaktan mutluyum. Güzel bir anlaşma olursa MotoGP neden olmasın. Çünkü eğer 2022’de de Dünya şampiyonu olursam Superbike’de yapacak bir şey kalmıyor. MotoGP’ye gidip tekrar bir şampiyonluk mücadelesi vermeyi düşünüyorum. Bunu konuşmaya daha çok zamanımız var. İnşallah MotoGP’de olur ama benim hayalim Superbike şampiyonluğuydu. Ona da ulaştım. Şimdi MotoGP’ye gidilebilir, orada da savaş verebilirim” dedi.

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Razgatlıoğlu son olarak Red Bull sporcusu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Benim Red Bull’la beraber 7’inci yılım. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Bizim iyi ve kötü günümüzde her zaman yanımızda. O yüzden bizler de Red Bull’un verdiği emeği boşa çıkarmamak yarışlarda elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Toprak Razgatlıoğlu#Superbike#Motogp

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