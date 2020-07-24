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Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

MotoGP'de heyecan yine İspanya'da yaşanacak

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MotoGP'de heyecan yine İspanya'da yaşanacak
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da yapılacak sezonun ikinci yarışıyla sürecek.

İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Geçen hafta yine İspanya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo ilk sırada tamamlamış ve kariyerinin ilk galibiyetini elde etmişti.



Son 7 yılda 6 kez şampiyonluğa ulaşan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ise 5. turda pist dışına çıkarak son sıraya kadar gerilemiş, tekrar üçüncü sıraya yükselmeyi başarsa da 22. turda kaza yapmış ve yarış dışı kalmıştı.

Sezonun ikinci yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan
4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan
5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan

MotoGPde heyecan yine İspanyada yaşanacak

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