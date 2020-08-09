MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve hastalık semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.



Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.



Çekya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışı, bügün TSI 15.00'da başlayacak.