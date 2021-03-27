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Motor Sporları
AA Spor
Haber Giriş: 27.03.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

MotoGP'de 2021 sezonu Katar'da başlıyor

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MotoGP'de 2021 sezonu Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2021 sezonu, Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail Pisti'nde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 2021 sezonu 21 yarışa sahne olacak şekilde planlanmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ve Arjantin etapları ertelenmişti.

Organizasyon, salgından dolayı değişiklik yaşanmazsa 14 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki yarışla sona erecek.

MotoGPde 2021 sezonu Katarda başlıyor

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