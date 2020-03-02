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Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

MotoGP Tayland GP'si ertelendi! Koronavirüs...

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MotoGP Tayland GP'si ertelendi! Koronavirüs...
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar'ın 8 Mart'ta ev sahipliği yapacağı sezonun açılış yarışının iptal edilmesi sonrası Tayland Grand Prix'si de tehlikeye girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Buriram kentinde koşulması planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden ertelendiği belirtildi.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonu, 5 Nisan'daki ABD Grand Prix'siyle başlayacak.

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