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MotoGP San Marino GP'sini Marc Marquez kazandı

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#Motogp#San Marino GP#Marc Marquez
MotoGP San Marino GPsini Marc Marquez kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 18:55

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı San Marino Grand Prix'sinde, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez, birinci oldu.

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, 9. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 61'inci MotoGP galibiyetini elde etti.

Ducati Lenovo takımının sürücüleri Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini, podyumu tamamladı. Bitiş çizgisini Marquez'den 3.1 saniye sonra geçen Bagnaia 2'nci, liderin 5.4 saniye arkasındaki Bastianini de 3'üncü sırada yer aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin (Prima Pramac takımı) ise mücadeleyi 15. bitirdi.

Puanını 305'e yükselten son 2 yılın şampiyonu Bagnaia böylece Martin ile arasındaki farkı 7 puana düşürdü.

Sezonun 14. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 22 Eylül'de düzenlenecek.

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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 312 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 305

3. Marc Marquez (İspanya): 259

4. Enea Bastianini (İtalya): 250

5. Brad Binder (Güney Afrika): 161

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#Motogp#San Marino GP#Marc Marquez

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