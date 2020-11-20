MotoGP ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek. Peki MotoGP ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.10'da başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.
Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti.
Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Joan Mir (İspanya): 171 puan
2. Franco Morbidelli (İtalya): 142
3. Alex Rins (İspanya): 138
4. Maverick Vinales (İspanya): 127
5. Fabio Quartararo (Fransa): 125
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle