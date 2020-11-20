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Spor Arena
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

MotoGP ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

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MotoGP ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek. Peki MotoGP ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.10'da başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125

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