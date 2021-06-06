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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Miguel Oliveira'nın

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MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Miguel Oliveira'nın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Miguel Oliveira, 4. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 0.175 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac-Ducati) 2'nci, Oliveira'nın 1.9 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı.

Yarışı 4. sırada bitiren Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), puanını 118'e çıkardı ve pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 8. yarışı Almanya Grand Prix'si, 20 Haziran'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 118 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 101
3. Jack Miller (Avustralya): 90
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 88
5. Joan Mir (İspanya): 76

MotoGP Katalonya Grand Prixsinde zafer Miguel Oliveiranın

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